الارشيف / اخبار الرياضه

وفاة شبارو أسطورةكرة القدم اللبنانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شبارو أسطورةكرة القدم اللبنانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فقدت كرة القدم اللبنانية أحد أساطيرها، الحارس الدولي السابق عبد الرحمن شبارو، الذي توفي الجمعة عن عمر ناهز 76 عاماً بعد معاناة مع المرض،وكان قد أصيب مؤخراً بفيروس .

ويعد شبارو من أبرز حراس المرمى في تاريخ لبنان، إذ اكتشفه «عراب» نادي النجمة الراحل سمير العدو، وبدأ مسيرته عام 1953 مع النادي عينه، حيث استمر معه غالبية مسيرته التي امتدت 30 سنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شبارو أسطورةكرة القدم اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا