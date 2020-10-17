وفاة شبارو أسطورةكرة القدم اللبنانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فقدت كرة القدم اللبنانية أحد أساطيرها، الحارس الدولي السابق عبد الرحمن شبارو، الذي توفي الجمعة عن عمر ناهز 76 عاماً بعد معاناة مع المرض،وكان قد أصيب مؤخراً بفيروس كورونا.

ويعد شبارو من أبرز حراس المرمى في تاريخ لبنان، إذ اكتشفه «عراب» نادي النجمة الراحل سمير العدو، وبدأ مسيرته عام 1953 مع النادي عينه، حيث استمر معه غالبية مسيرته التي امتدت 30 سنة.