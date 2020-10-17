شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستضيف الجزيرة في قمة لاتقبل القسمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

يسدل الستار، اليوم السبت، على الجولة الأولى من دوري الخليج العربي بإقامة 3 مباريات، تجمع الأولى بين العين وخورفكان، بينما يلتقي في الثانية اتحاد كلباء مع شباب الأهلي، على أن يكون الختام مع موقعة وقمة الأسبوع بين النصر والجزيرة.

كانت المسابقة افتتحت، أمس الجمعة، بإقامة 4 مباريات جمعت الأولى بين الوحدة وحتا، والثانية بين الظفرة وعجمان، بينما استقبل الوصل ضيفه بني ياس، وحل الشارقة ضيفاً على الفجيرة.

مباراة الأضواء

تستقطب مباراة النصر والجزيرة التي ستقام على استاد آل مكتوم كل الأضواء نسبة لقيمة الفريقين وتواجدهما في دائرة المرشحين للمنافسة هذا الموسم، ويخوض «العميد» اللقاء في أول إطلالة رسمية له بعدما غاب عن مباريات ذهاب الدور الأول لكأس الخليج العربي، ووسط الكثير من التوقعات التي تضعه على رأس لائحة المرشحين.

وستكون العيون شاخصة نحو سيباستيان تيجالي الذي يتوقع أن يخوض أول مباراة رسمية له بالقميص الأزرق، وتتمثل خطورة الفريق النصراوي بتواجد تيجالي ومعه لاعب الشارقة السابق ريان منديز، والجناح الهولندي ولاعب منتخب كوراسو كواس ومن خلفهم البرتغالي كارفالو، بينما سيكون «المقيم» ليما قائداً لخط الدفاع.

وسيحتاج الجزيرة إلى تذوق النصر الأول هذا الموسم من ملعب «العميد»، من أجل تلميع الصورة بعد الخسارة التي مُنيّ بها أمام اتحاد كلباء، وإن كان قد خاض المواجهة بتشكيلة أغلبها من اللاعبين البدلاء والواعدين.

وسيحتاج المدرب مارسيل كايزر الزج بأفضل العناصر التي يمتلكها في تشكيلته، حتى تكون بدايته إيجابية، وذلك من خلال الرهان على قدرات الثلاثي الخطر المكون من عمر عبد الرحمن وخلفان مبارك وعلي مبخوت.

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وسيتولى الجنوب إفريقي سيريرو مسؤولية ضبط إيقاع وسط الميدان، في الوقت الذي سيتوجب على الرباعي الدفاعي السعي للحد من انطلاقات الجناحين كواس ومنديز، وتأمين الرقابة على تيحالي الذي يرتبط بقصة عشق في زيارة شباك «فخر العاصمة» 17 مرة خلال فترة دفاعه عن ألوان الوحدة.

اتحاد كلباء × شباب الأهلي

يحل شباب الأهلي أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب هذا الموسم ضيفاً على اتحاد كلباء، بحثاً عن فوزه الأول الذي يضع الفريق في صلب الصراع على القمة منذ الجولة الأولى.

ويمتلك الفرسان تشكيلة تتميز بتواجد العديد من مصادر الخطر بها بقيادة البرازيلي الجديد إدواردو لاعب الهلال السعودي السابق، بينما سيكون الأرجنتيني كارتابيا أحد العناصر التي يعول عليها المدرب زاراجوسا سواء من أجل التسجيل أو صناعة الفرص.

ويدرك الفرسان أن الرحلة إلى كلباء لن تكون سهلة، بعدما بدأ المضيف الموسم بفوز ثمين على الجزيرة في كأس الخليج العربي بانتصار في ليلة تألق بها التوجولي مالابا الذي سجل ثنائية، ونجح كلباء في تدعيم تشكيلته بأكثر من عنصر، خاصة على مستوى الرباعي الأجنبي بعدما ضم السويسري مارياني من شباب الأهلي، كما تعاقد مع التشيلي فيرنانديز، ليشكلا مربع الخطر إلى جانب مالابا والبرازيلي وندرسون.

العين × خورفكان

سيكون العين أمام فرصة مثالية لضرب سرب من العصافير بحجر واحد حين يستقبل على أرضه ضيفه خورفكان في موقعة ستكون تكراراً للمباراة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي، وانتهت بفوز الضيوف 4-2 في ذهاب الدور الأول لكأس الخليج العربي.

وسيخوض الزعيم لقاء اليوم بتشكيلة ستشهد مشاركة الدوليين بعدما وضح حجم تأثير غيابهم عن قائمة الفريق قبل أيام، بينما سيدرك المدرب البرتغالي بيدرو أن الفوز وحده سيخفف عنه حدة الانتقادات التي تعرض لها في الأيام الأخيرة، حتى خرجت أصوات تطالب إدارة النادي بالاستغناء عنه. ولم يدعم الزعيم تشكيلته بالعديد من العناصر، بل اكتفى بضم الأنجولي ويلسون إدواردو وفهد حديد، بينما سيكون كايو الغائب الأبرز بسبب الإصابة.

أما الضيف بقيادة المدرب البرازيلي زاناردي، فسيحاول تكرار مشهد التاسع من الشهر الحالي حين حقق الفوز برباعية، مستفيداً من تألق عناصره سواء من لاعبين محليين أو أجانب ومقيمين، بعدما سجل رباعية تاريخية. ويعتمد الفريق على قدرات رامون لوبيز وعمر جمعة ربيع، بينما سيحاول خالد جلال قيادة الوسط إلى جانب تواجد المقيم المتميز أنتوني أكومي.