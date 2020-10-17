كايزر: الجزيرة طامح للعودة بالنصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أبدى الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، ثقته الكاملة في التشكيلة الحالية التي سيخوض بها الجزيرة الموسم وبقدرتها على تقديم موسم مميز، بالرغم من التعاقدات القوية التي أبرمتها الأندية المنافسة على مستوى المحترفين الأجانب والمواطنين، الأمر الذي يمنحها الأفضلية.

وأكد كايزر صعوبة مواجهة النصر على ملعبه نظراً لوجود مجموعة مميزة من اللاعبين المواطنين على مستوى الفريقين، لافتاً إلى أنهم يطمحون للفوز والعودة بالعلامة الكاملة من دبي، من أجل اكتساب ثقة انتصار البدايات، وتتويجاً لجهود التحضيرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية بإيجابياتها وسلبياتها.

وأوضح مدرب الجزيرة أنه ينتظر تأكيد الجاهزية البدنية للمهاجم علي مبخوت ولاعب الوسط عبدالله رمضان بعد عودتهما من الإصابة، وحينها لن تكون هناك غيابات سوى الحارس علي خصيف الذي أصيب في تجمع المنتخب.