شكرا لقرائتكم خبر عن داسيلفا: كلباء ند لأي منافس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر
قال خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء للموسم أن مواجهة شباب الأهلي تمثل بداية حقيقية للموسم، وتتطلب قدراً كبيراً من الجهد والأداء القتالي، مشيراً إلى أن تحضيرات فريقه سارت بصورة إيجابية، وبحضور كل اللاعبين عقب تعافي البرازيلي واندرسون، وعودة سلطان الزعابي من الإيقاف. وأضاف: «لمست رغبة كبيرة من قبل لاعبي كلباء في تقديم مباراة جيدة تكون امتداداً لنتيجة اللقاء السابق أمام الجزيرة في ذهاب كأس الخليج العربي، رغم الاختلاف الكبير بين الدوري، والكأس، فضلاً عن أن المنافس يعتبر مرشحاً بقوة لنيل اللقب، بفضل امتلاكه الكثير من الأسماء المميزة.
ونفى المدرب الصربي أن يكون لديه أي معلومات بشأن بند الإعارة الموقع بين إدارة شباب الأهلي، وكلباء، في ما يتعلق بمشاركة اللاعبين أحمد جشك، وديفيد مارياني، المعارين من شباب الأهلي خلال المواجهات المباشرة التي تجمع الفريقين، مشيراً إلى أنهما في أتم الجاهزية لخوض المباراة..
كانت هذه تفاصيل خبر داسيلفا: كلباء ند لأي منافس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.