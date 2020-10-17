داسيلفا: كلباء ند لأي منافس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

قال خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء للموسم أن مواجهة شباب الأهلي تمثل بداية حقيقية للموسم، وتتطلب قدراً كبيراً من الجهد والأداء القتالي، مشيراً إلى أن تحضيرات فريقه سارت بصورة إيجابية، وبحضور كل اللاعبين عقب تعافي البرازيلي واندرسون، وعودة سلطان الزعابي من الإيقاف. وأضاف: «لمست رغبة كبيرة من قبل لاعبي كلباء في تقديم مباراة جيدة تكون امتداداً لنتيجة اللقاء السابق أمام الجزيرة في ذهاب كأس الخليج العربي، رغم الاختلاف الكبير بين الدوري، والكأس، فضلاً عن أن المنافس يعتبر مرشحاً بقوة لنيل اللقب، بفضل امتلاكه الكثير من الأسماء المميزة.