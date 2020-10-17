مورينيو يشرك بيل أمام وستهام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي، أنه قد يشرك لاعبه الويلزي جاريث بيل «على الأرجح» في المباراة أمام وستهام اليوم السبت ضمن المرحلة الخامسة.

وكان توتنهام استعاد خدمات لاعبه السابق من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة منتصف الشهر الماضي لكنه لم يشارك في أي مباراة بعد.

وشارك اللاعب الدولي الأسبوعين الماضيين في تدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة.