شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية الدولية» تعتمد إيقاف مرتضى منصور والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب أن اللجنة الأولمبية الدولية أكدت أن الإجراءات والقرارات التي صدرت من الأولمبية المصرية فيما يخص عقوبة رئيس الزمالك مرتضى منصور السابق، والتي تقضي بإيقافه 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومنعه عن ممارسة أي نشاط رياضي، هي شأن داخلي، ولم تبد الأولمبية الدولية أي اعتراض على هذا القرار.
وأضافت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان أن رد اللجنة الأولمبية الدولية يؤكد اختصاص الأولمبية المصرية وفقاً للدور الذي رسمه القانون بوجوب قيامها بحماية الحركة الأولمبية.
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