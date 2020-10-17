بطولة ويمبلدون 2021 من دون جمهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستقام بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الجراند سلام العام المقبل من دون جمهور، وتقام نسخة العام المقبل في الفترة من 28 يونيو إلى الحادي عشر من يوليو المقبلين. وكانت نسخة العام الحالي ألغيت بسبب تفشي فيروس كورونا وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، في حين أقيمت بطولة فلاشينغ ميدوز من دون جمهور ورولان جاروس بحضور ألف متفرج فقط بعد نقلها من مايو إلى أكتوبر.

ويستعد نادي عموم إنجلترا إلى ثلاثة سيناريوهات مختلفة لنسخة عام 2021، وهي: إقامة البطولة بشكل طبيعي مع حضور الجمهور، مباريات مع تقليص عدد الحضور أو وراء أبواب موصدة بالكامل. وقالت المديرة التنفيذية لبطولة ويمبلدون سالي بولتون «إقامة بطولة ويمبلدون عام 2021 هو أولوية بالنسبة الينا ونحن نبذل جهوداً في هذا الإطار»، وأضافت «ستبقى الأولوية المطلقة لنا صحة وسلامة ضيوفنا، العاملين لدينا والمنافسين».