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بايرن ميونيخ يتطلع إلى استعادة توزانه

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسعى بايرن ميونيخ الذي حقق موسماً مثالياً من خلال فوزه بالثلاثية (الدوري والكأس المحليتان ودوري أبطال أوروبا) على مدى شهرين خلال الصيف الماضي، إلى استعادة ايقاعه في مطلع الموسم الجديد بعد تعرضه لخسارة قاسية، وتحقيقه فوزاً صعباً في المراحل الثلاثة الأولى من الدوري الألماني.

وبعد أن اكتسح شالكه في الجولة الأولى بثمانية أهداف بلا مقابل، سقط الفريق البافاري سقوطاً مدوياً أمام هوفنهايم 1-4 قبل أن يحقق فوزاً في غاية الصعوبة على أرضه ضد هرتا برلين 4-3 بفضل ركلة جزاء لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الوقت بدل الضائع، ليحصد 6 نقاط من أصل 9 ويحتل المركز الرابع حالياً. واعترف المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدزيتيش بتراجع مستوى فريقه في الآونة الأخيرة، بقوله: «يتعين علينا إيجاد إيقاعنا من جديد، البرنامج مملوء بالمباريات، لن يكون الأمر سهلاً لكني أعتقد أننا نملك التشكيلة اللازمة لمواجهة هذا الضغط».

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