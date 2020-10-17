نسخة استثنائية من الدوري السعودي تنطلق السبت

ينطلق السبت، دوري المحترفين السعودي للموسم 2020-2021، في ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا الذي يسيطر خطره على جميع دول العالم.

ويتنافس 16 فريقاً على لقب النسخة 46 بمختلف مسميات الدوري الذي انطلق عام 1975 بالدوري التصنيفي، ثم تواصل بعد ذلك بعدة أوجه من بينها الدوري المشترك 1982، وبنظام المربع الذهبي من 1991-2007، قبل أن يعود إلى نظام النقاط ويتحول إلى «دوري المحترفين» من موسم 2008-2009 حتى الآن.

ويحمل الهلال لقب النسخة الأخيرة التي اختتمت قبل شهر، في حين يبدأ حملة الدفاع بلقاء الوافد الجديد العين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وتقام 3 مباريات أخرى في افتتاحية الجولة، تجمع بين الشباب وأبها في الرياض، والتعاون والفيصلي في بريدة، والوحدة والقادسية في مكة المكرمة.

وأعلنت رابطة دوري المحترفين بروتوكولاً صحياً مشدداً خلال مباريات البطولة، يطبق على الفرق والحكام ووسائل الإعلام، وحذرت اللاعبين من المصافحة والاحتفال بالأهداف، كما نبهت إلى ضرورة تطبيق التباعد بين العناصر الإدارية والفنية والبدلاء، وألزمت الفرق بالحضور بأكثر من حافلة إلى الملعب.

وصادق الاتحاد السعودي لكرة القدم على استمرار تطبيق التبديلات الخمسة، والسماح لكل فريق بتسعة بدلاء في المباراة، في حين اعتمد 13 لاعباً بمن فيهم حارس المرمى شرطاً إلزامياً لقانونية بداية المباراة، وإذا أخفق أي فريق في ذلك الشرط، يعتبر خاسراً في المباراة 3-0، ويكمل البطولة.

وللمرة الأولى منذ 3 مواسم سيغيب الحكم الأجنبي عن أول جولتين في الدوري، حيث تم إسناد المهمة لطواقم سعودية، علماً بأن اتحاد الكرة أجرى تعديلاً على عدد الحكام الأجانب المسموح لهم بإدارة مباريات الدوري، ليصبح من حق كل نادٍ الاستعانة فقط بسبعة حكام طوال الموسم.

ويتوقع المتابعون استمرار التنافس المثير على اللقب بين غريمي الرياض الهلال والنصر، عطفاً على الاستقرار الفني والعناصر التي يمتلكها كل جانب، إضافة إلى حضورهم القوي في آخر موسمين، حيث تبادلا الفوز باللقب.

وأظهرت عدة أندية استعداداً ملحوظاً للدوري من بينها الوحدة الذي حل رابعاً في الموسم الماضي، وعاد مجدداً للاستعداد بصفقات كبيرة آخرها التعاقد مع جناح ليفانتي هيرناني سانتوس، وغير الفريق طاقمه الفني باستقطاب البرتغالي إيفو فييرا، وهناك تحركات قوية من جانب الشباب أفرزت عدة صفقات أبرزها الأرجنتيني بانيجا الفائز مؤخراً بالدوري الأوروبي مع إشبيلية الإسباني، وكذلك الجناح البرتغالي فابيو مارتينيز الذي تبلغ قيمته السوقية 7 ملايين يورو. وواصل الرائد الحصان الأسود في الموسم الماضي استعداداته الجيدة وصفقاته، متسلحاً بخبرة مدربه الألباني هاسي الذي سيحضر للموسم الثالث توالياً، ولا ينافس هاسي في الاستمرار حالياً البرازيلي تشاموسكا.

وعلى الرغم من الظروف المالية يحاول قطبا جدة الأهلي والاتحاد، ترميم الصفوف بلاعبين جدد، حيث تعاقد الأهلي مع المغربي إدريس فتوحي والروماني مارتيتا والصربي فيجسا، وتعاقد الاتحاد الذي يبحث عن تلميع صورته بعد 3 مواسم متواضعة، مع متوسط الميدان البرازيلي هيرناتي، بدلاً من الأرجنتيني انخيل الذي غادر إلى فاسكودي جاما، معاراً لموسم واحد.

ويحتل الهلال صدارة الفرق الأكثر فوزاً بالبطولة بواقع 16 لقباً، يليه النصر بتسعة ألقاب، فالاتحاد بثمانية ألقاب، والشباب بستة والأهلي بثلاثة، والاتفاق بلقبين، وأخيراً الفتح بلقب واحد.

وتعد فرق النصر والهلال والاتحاد والأهلي أطرافاً ثابتة في تاريخ الدوري؛ إذ لم يسبق لها الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى. ويتصدر أسطورة الكرة السعودية ماجد عبدالله هدافي البطولة منذ انطلاقتها بتحقيق 6 ألقاب، وبعده المعتزل ناصر الشمراني بخمسة ألقاب، ثم السوري عمر السومة بثلاثة ألقاب، في حين حقق المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر، أيضاً اللقب في آخر نسختين، كما يحمل رقماً قياسياً بتسجيله 34 هدفاً في موسم 2018-2019، والأخير مرشح بقوة لمعادلة رقم السومة إذا استمر على نفس وتيرته التهديفية.