الشارقة يتعاقد مع كايو مقيماً خامساً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو أكمل نادي الشارقة إجراءات التعاقد مع المهاجم البرازيلي كايو روزا (19 سنة)، القادم من نادي كرزيرو البرازيلي، ليتم قيده كلاعب مقيم مع فريق تحت 21 سنة.

وكان «الخليج الرياضي»، أشار إلى اكتمال الصفقة فور وصول اللاعب إلى الإمارات، ليصح عدد اللاعبين المقيمين في صفوف الملك 5 لاعبين هم: كايو روزا وجوستافو مولير ولوان بيريرا ودييجو سيلفا وميلوني.

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