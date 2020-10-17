شباب الأهلي يستهل مشواره أمام كلباء بروح البطل غير المتوّج

يستهل شباب الأهلي منافسات النسحة الجديدة من دوري الخليج العربي بمواجهة مضيفه كلباء في الجولة الأولى السبت، ويخوض المنافسات بحسابات خاصة، في مقدمتها الفوز بالدرع، إذ يعتبر أنه في حملة للدفاع عن كيانه كبطل غير متوج، حسبما يرى الجهازان الإداري والفني واللاعبون، على إثر إلغاء النسخة السابقة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 43 نقطة متقدماً بـ6 نقاط عن أقرب منافسية العين الثاني برصيد 37 نقطة بعد 19 جولة وقتها.

ويخوض شباب الأهلي الموسم الكروي الجديد بجاهزية عالية بعد تعزيز صفوفه بعدة انتدابات أبرزها البرازيلي إدواردو أحد أهم الأسماء التي شهدها ميركاتو الصيف للموسم الكروي 2020-2021، كما ينافس «الفرسان» بطموحات مختلفة عن الموسم الماضي، وهدفه المنافسة على كل الألقاب المحلية، ويزيد من طموحات «الفرسان» أنه يريد إثبات حقيقة أنه بطل غير متوج بالدرع بحكم أنه متصدر الدوري الملغى في الموسم الماضي برصيد 43 نقطة بعد الجولة 19، متقدماً بـ6 نقاط على مطارده العين وقتها، والذي كان في الترتيب الثاني برصيد 37 نقطة، كما عاد للمشاركة في دوري أبطال آسيا من جديد وخرج من دور الستة عشر، بعدما كان حل وصيفاً (بمسمى الأهلي قبل الدمج) في نسخة 2015 بعد غوانغ زهو الذي انتزع اللقب بصعوبة بفوزه على أرضه بهدف دون رد.

واستعد «الفرسان» للموسم داخلياً ولم يخض معسكراً خارجياً على خلفية أزمة فيروس كورونا، التي جعلت إدارة شركة كرة القدم تفضل الإعداد داخل الإمارات على مرحلتين تخللتهما بعض الاحتكاكات الودية مع فرق محلية، واكتملت مراحل الإعداد بصورة مثالية من خلال المشاركة في دوري أبطال آسيا وخوض 4 مباريات أكملت جاهزية الفريق لمسابقات الموسم.

وعزز شباب الأهلي دبي صفوفه بضم البرازيلي كارلوس إدواردو القادم من الهلال السعودي، في إضافة قوية للقوة الضاربة للفريق، علاوة على جناح منتخب الرأس الأخضر هيلدون راموس قادماً من نادي التعاون السعودي، كما أعاد الأرجنتيني كارتابيا إلى صفوفه، وضم البرازيلي إيجور جيسوس وقيده في فئة المقيمين، وعلى مستوى المواطنين جدد لأحمد خليل وإسماعيل الحمادي ووليد حسين وعبدالعزيز هيكل وغيرهم من أعمدة الفريق الأساسيين، كما ضم المدافع حمدان الكمالي قادماً من الوحدة، وأبقى على أحمد العطاس واللاعب الآسيوي الأوزبكي عزيز جانييف الذي برز بشكل ملحوظ في البطولة الآسيوية.

وتنتظر شباب الأهلي أجندة حافلة بالاستحقاقات على الصعيد المحلي، مع المدرسة الإسبانية بقيادة مديره الفني جيرارد زاراجوسا، الذي تولى المهمة خلفاً للأرجنتيني أروابارينا، وراهنت عليه شركة شباب الأهلي لكرة القدم ومنحته الثقة للاستمرار في مسيرة كسب الألقاب لاسيما أنه مدرب طموح سبق له النجاح مع فريق الرديف بالنادي، ويقوم فكره الكروي على النزعة الهجومية التي تعد سمة «الفرسان» في حسم نتائج المباريات.

وكان زاراجوسا المدير الفني لشباب الأهلي استبق ضربة بداية الموسم بتصريحات أكد فيها أن فريقه بمنتهى الجاهزية لخوض الموسم الكروي والدوري على وجه الخصوص، وأنه يمتلك فريقين وليس فريقاً واحداً، بغض النظر عن أي غيابات تحدث، مشدداً على امتلاكه عناصر جاهزه في كل الخطوط من المواطنين علاوة على الأجانب وجميعهم بمستويات عالية تعزز من طموحات الفريق في المنافسة على كل الألقاب، مشيراً إلى أن المشاركة في البطولة الآسيوية التي غادر منها «الفرسان» من دور الستة عشر على يد الأهلي السعودي، وأسهمت المشاركة الآسيوية بشكل كبير في إعداد الفريق للموسم الجديد مستفيداً من الخبرات التي اكتسبها اللاعبون من المباريات الأربع التي خاضوها في البطولة الأكبر على مستوى أندية القارة الصفراء.



زاراجوسا: الفريق في قمة جاهزيته

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أكد الإسباني جيرارد زاراجوسا المدير الفني لشباب الأهلي، جاهزية فريقه لخوض منافسات الدوري عموماً ومباراته الجولة الافتتاحية أمام اتحاد كلباء بقوله: «نحن في كامل الجاهزية، مواجهة كلباء على أرضه ستكون صعبة، ومن جهتنا كل شيء يسير على ما يرام في غرفة الملابس، واللاعبون في منتهى الجاهزية للمباراة والروح المعنوية عالية جداً، فلاعبو الفريق يملكون القدرة على العطاء وسيقدمون كل ما لديهم من أجل العودة بنقاط المباراة».

وأضاف: «لن تكون المباراة سهلة، فكلباء كعادته يلعب بطريقة جيدة على أرضه، وقد واجهناه في مباراة ودية، وبالتالي يفترض أن كل فريق يعرف الآخر جيداً، وفريقنا لديه بعض المحفزات اكتسبها من مشاركته في البطولة الآسيوية ويعتبر فريقاً جديداً نسبياً، وخوض 4 مباريات في دوري أبطال آسيا أسهم بشكل كبير في إتمام الجاهزية».

وعن طموحاته في مستهل الموسم والأسلوب الذي سينتهجه في إدارة الفريق فنياً، قال: «عندما تُدرب فريقاً كبيراً مثل شباب الأهلي يكون الطموح دائماً هو الفوز وتحقيق اللقب، وسنتعامل مع كل مباراة على حدة وهدفنا بالتأكيد التتويج بالبطولة».



‏يوسف جابر: نتطلع لأول 3 نقاط



قال يوسف جابر مدافع شباب الأهلي: «كل فريق يطمح بالبدء بانطلاقة جيدة في بداية الموسم خصوصاً بالنسبة لنا، فشباب الأهلي من الفرق الكبيرة وانطلاقتنا يجب أن تكون قوية واتحاد كلباء من الفرق الجيدة ويمتلك خامات ممتازة من اللاعبين المحترفين والمواطنين، سنقدم كل ما لدينا من أجل العودة بأول 3 نقاط لنا في البطولة».

وعن رأيه في الانتدابات بخصوص المحترفين الأجانب قال: «المحترفون الجدد في صفوفنا من أفضل اللاعبين ويشكلون إضافة تزيدنا قوة والنادي دائماً حريص على استقطاب اللاعبين المتميزين لدعم الفريق وتقويته بشكل أكبر، ونطمح لبداية قوية والفوز على كلباء في بداية مشوارنا بالبطولة».