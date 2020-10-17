«الشامخة» تحلق بناموس اللقايا في الوثبة

تواصلت منافسات الأسبوع السابع، من السباقات التمهيدية لموسم الهجن 2020-2021، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للهجن بمختلف ميادين الهجن بالدولة، وبمشاركة غفيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأقيمت الجمعة، منافسات اللقايا، على مدار 25 شوطاً لمسافة 4 كلم، إذ شهد ميدان الهجن للوثبة بأبوظبي، انتزاع «الشامخة» لعتيق مطر حسن القبيسي ناموس أول الأشواط المخصص للأبكار المحليات، بعدما انتزعت المركز الأول مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 6.01.09 دقيقة، بينما تفوقت «الفائزة» لمحمد بن زيتون المهيري على منافساتها وتصدرت الشوط الثاني للقايا المهجنات بعد أن وصلت إلى خط النهاية في المركز الأول بتوقيت 6.00.07 دقيقة.

واصل شعار محمد بن زيتون المهيري تأقله بحصد «المسك» صدارة الشوط الشوط الثالث المخصص للجعدان المحليات، مسجلاً توقيتاً قدره 5.58.03، فيما حصد «وارد» لمحمد راشد نشير المري،ناموس الشوط الرابع للجعدان اللقايا المهجنات بتوقيت 6.01.02 دقيقة.

وفي الشوط الخامس فازت «مخيفة» لمظفر محمد بن خموشة العامري، وفي السادس«الفائزة» لمحمد حمد المري، وأهدى «هملول» شعار محمد بن زيتون المهيري، ناموس الشوط السابع والنقطة الثالثة، واستمر تألق شعار المهيري بفوز «الشارد» بالشوط الثامن، وفاز «حفلة» لموسى عبدالعزيز الموسى بالشوط التاسع، وفي عاشر الأشواط، فازت «متعبة» لراشد علي مسعود الزرعي.

وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى الثامن عشر، عن فوز «فعايل» لمبارك علي المهيري، و «حشيم» لسعيد محمد الدرعي، و«شاهين» لمحمد سعيد الرميثي، و «مخيفة» لمحمد الحزمي العامري، و«دمعة» للسعيد عبدالله المحرمي، و«المسك» لسعيد مبارك الخييلي، و«إنذار» لمحمد عتيق العميمي، و«شاهين» لخالد بروك الحميري.

وفي الشوط التاسع عشر، عاد شعار محمد بن زيتون للتألق، وخطف النقطة الرابعة عبر«المتحد»، وفي الشوط العشرين فازت، مطفية «لحامد حميد الدرعي، وفي الشوط 21، فازت«مياسة» لمحمد خليفة الخييلي، وفي الشوط 22، فاز «مزاحم» لعبدالله ذيبان العامري، وفي الشوط 23، أهدى«السريع» شعار محمد بن زيتون المهيري، النقطة الخامسة في السباق، وفي الشوط 24، فازت«الزود» لمظفر خموشة العامري، محققة أفضل توقيت في السباق بزمن قدره 5:54:02، وفي آخر أشوط السابق، فازت" شديدة" لعبيد عتيق السبوسي.

وتختتم منافسات الأسبوع السابع السبت، بسباق سن الإيذاع لمسافة

5 كلم.