الظفرة يفوز على عجمان برباعية ويفك عقدة البداية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الظفرة: محمد مصطفى



كسر الظفرة عقدة البداية، وحقق فوزاً عريضاً على عجمان، برباعية مقابل هدف، على ملعبه بمنطقة الظفرة، في افتتاح الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، واضعاً أول ثلاث نقاط في رصيده، بينما بقي البرتقالي بدون نقاط.

وسجل أهداف الظفرة، ياسين البخيت «6 و31» وسهيل المنصوري «45 و63»، وأحرز هدف عجمان حسين عبدالرحمن «93»، وشهدت المباراة تدخل تقنية الفيديو 5 مرات.

وبسط الظفرة سيطرته على الشوط الأول الذي انتهى لصالحه بثلاثية نظيفة، وافتتح التسجيل عن طريق ياسين البخيت في الدقيقة 6 بصناعة من الهولندي راشوفيل، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 31 من ضربة جزاء احتسبها الحكم على حارس عجمان في تدخله على سهيل المنصوري بعد الرجوع لتقنية الفار، وشهدت آخر دقائق الشوط محاولات برتقالية لم يكتب لها النجاح، لينجح سهيل المنصوري في إحراز الهدف الثالث بطريقة جميلة، مستفيداً من تمريرة البخيت في آخر دقيقة من الشوط، ورغم ثلاثية الظفرة كان لعجمان بعض المحاولات لم يكتب لها النجاح وصد القائم كرة جوستافو، كما شهد الشوط إلغاء هدف للظفرة للتسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ولم يتغير الوضع كثيراً في الشوط الثاني، بالرغم من تحسن عجمان ومحاولاته في العودة إلى المباراة، أحياناً بسبب التسرع وقائم الظفرة، وفي المقابل استمر الفارس في الحيوية والرغبة في زيادة الغلة، ونجح سهيل المنصوري في تسجيل هدفه الشخص الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 63، وألغى الحكم محمد عبدالله هدفاً لوليام اوسو بداعى التسلل بعد الرجوع للفار، وسجل حسين عبدالرحمن هدفا شرفيا في آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع.