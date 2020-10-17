خيول مربط دبي تتألق في مهرجان الشارقة للجواد العربي

حققت خيول مربط دبي لقبي المهرات بعمر سنة إلى 3 سنوات، والأمهار بعمر سنة إلى 3 سنوات، من النسخة الـ14 لمهرجان الشارقة للجواد العربي «السلالة المصرية».

وتوجت «دي أميرية» لمربط دبي، بالمركز الأول في القسم «ب» المخصص للمهرات عمر سنة الى 3 سنوات، بعدما حققت 92.00 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «دي كحايل» لمربط دبي أيضاً، ونالت 91.67 نقطة، فيما نالت المركز الثالث «كحيلة البداير» لمربط البداير، وحققت 91.50 نقطة.

وجاءت «أمنية الهيثم» لهيثم الكندي، فئة الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق «أ»، وسجلت 92.00 نقطة، في المركز الأول وجاءت في المركز الثاني «شما شافي» لمربط ال شافي، وحصلت على 91.83 نقطة، وذهب المركز الثالث الى «توينكلتوز» للشيخة علياء بنت سلطان بن أحمد القاسمي، بعدما 91.33 نقطة.

وفي فئة الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق «ب»، فقد نالت «الأريام عنايا» لإسطبلات الأريام الصدارة، وحصدت 93.33 نقطة، وحلت ثانية «رشيدة الزبير» لمربط الزبير، وحققت 92.83 نقطة، فيما جاءت في المركز الثالث «اس جي روضه» لمحمد هيثم الكندي، ونالت 92.33 نقطة.

وأحرز «دي سكر» لمربط دبي لقب فئة الأمهار عمر سنة الى 3 سنوات «أ»، محققا 91.33 نقطة، وجاء في المركز الثاني «الأريام آني» لإسطبلات الأريام، وحصد 90.67 نقطة، وذهب المركز الثالث الى «شاهد الزبير» لمربط الزبير، وحصل على 90.50 نقطة.

وفي القسم «ب» فقد نال الصدارة «ريعان الريماس» لأركان مالك الكبيسي، محققا 91.33 نقطة، وجاء في المركز الثاني «فرند الريماس» لأركان مالك الكبيسي أيضا، ونال 90.83 نقطة، فيما حل في المركز الثالث «باسل الزبير» لعمار حسين الدرمكي، ونال 90.67 نقطة.