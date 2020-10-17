الوحدة يكسب حتا بسداسية تاريخية

افتتح الوحدة مبارياته بالنسخة الثالثة عشرة من دوري الخليج العربي، بفوز كاسح على ضيفه فريق حتا، بستة أهداف نظيفة، ليحقق «أصحاب السعادة» أول ثلاث نقاط، من المباراة التي جرت الجمعة على ملعبه في استاد آل نهيان.

وبالمقابل خرج الضيوف بغلة ثقيلة من الخسائر بالإضافة للهزيمة التاريخية بعد خروج لاعبه البرازيلي ويليان فارياس مصاباً، قبل أن يتبعه عيسى سانتو مطردواً بالبطاقة الحمراء الأولى في النسخة الجديدة من الدوري، وحصل 5 من لاعبيه على بطاقات صفراوات.

فك المهاجم السلوفيني تيم ماتفيز عقدته مع «العنابي» بعد افتتاحه التسجيل في الدقيقة الخامسة مسجلاً أول أهداف النسخة الثالثة عشرة من دوري المحترفين قبل أن يضع المدافع فارس جمعة بصمته بالهدف الثاني (15) وعاد ماتفيز لهز الشباك للمرة الثانية له والثالثة لفريقه (45+2) وسجل طحنون الزعابي الهدف الرابع ( 58 ) قبل أن يضع القائد إسماعيل مطر بصمته بالهدف الخامس عن طريق ركلة جزاء (81) واختتم الكونجولي مبوكو مهرجان الأهداف من ركلة جزاء آخرى مسجلاً الهدف السادس (89).

وشهد الشوط الأول أحداثاً مثيرة كان أبرزها طرد عيسى «سانتو» ليكمل حتا الشوط الأول والمباراة منقوصاً منذ الدقيقة 27، وكان البرازيلي لوفانور لاعب الوحدة غادر الملعب مصاباً (13) ليحل يحيى الغساني في مكانه وتبعه في الجهة الأخرى بعد أقل من 10 دقائق تبديل لنفس السبب بعد خروج البرازيلي ويليان فارياس لاعب حتا الذي دخل في مكانه خالد سالم.