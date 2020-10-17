شباب الأهلي ينتزع الصدارة من الحصن في كأس الصالات

فاز اتحاد كلباء على مستضيفه خورفكان 2 ـ 4، وسطر شباب الأهلي فوزاً كبيراً على ضيفه دبا الحصن 7 ـ 3 في الجولة قبل الأخيرة من تمهيدي كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات.

وسجل سباعية شباب الأهلي عبدالله الخمري (سوبر هاتريك)، وعبدالله الفلاسي، ولوكاس جوستافو وراشد عبيد الذي سجل أجمل أهداف المباراة، واحتفل على طريقة البرازيلي بيبيتو، مهدياً الهدف إلى زميله الحارس عمر الفهيم، بمناسبة مولوده الأول الذي أطلق عليه اسم ماجد، وسجل لدبا الحصن وائل محمد خميس، ووليد محمد وحمد محمد.

وسجل لفريق اتحاد كلباء حمد حسن وعلي ياسين ودانييل فيليب، فيما سجل لخورفكان شادي قنديل وسعود خالد. وبذلك يودع خورفكان المنافسة بعد أن تجرع 3 خسائر متتالية، فيما رفع اتحاد كلباء رصيده إلى 4 نقاط، ودخل في خط المنافسة مع دبا الحصن الثاني برصيد 6 نقاط.

وتصدر شباب الأهلي المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، واحتل الظفرة المركز الرابع برصيد نقطتين وله مباراة مؤجلة أمام خورفكان ستلعب الاثنين المقبل.

وبفوز شباب الأهلي على دبا الحصن، أصبحت المجموعة الأولى على سطح صفيح ساخن، وستظل فرص الصعود قائمة لجميع فرق المجموعة باستثناء خورفكان الذي فقد كل فرصه، وسيكون الحسم في الجولة الأخيرة بمواجهات من العيار الثقيل، عندما يلتقي اتحاد كلباء مع ضيفه شباب الأهلي، والظفرة مع خورفكان، والظفرة مع دبا الحصن.