شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر يرشح زيزو بديلا لساسى أمام الرجاء.. وأبو جبل فى حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، التشكيل الأنسب من وجهة ‏نظره لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري ‏أبطال أفريقيا.‏

وجاء تشكيل فاروق جعفر خلال شرحه لطريقة لعب الزمالك خلال ‏برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" محمد ‏أبوجبل في حراسة المرمى والرباعي الخلفي محمود علاء ومحمود ‏الونش وحازم إمام وعبد الله جمعة".‏

وعن ثنائي الارتكاز اختار جعفر:" طارق حامد وأحمد سيد زيزو"، ‏مشيراً إلى أن زيزو هو الأقرب بعد اصابة فرجاني ساسي بكورونا.‏

وعن الرباعي الأمامي اختار جعفر كل من أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ‏ويوسف أوباما ويتقدمهم مصطفى محمد.‏

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فيما أكد محمد ابو جبل، حارس مرمى الزمالك، أنه يتمنى التوفيق للنادي الأهلي في بطولة دوري ابطال افريقيا وبيراميدز في الكونفيدرالية، وتابع حارس الزمالك، جميع اللاعبين في حالة تركيز كبيرة، لتحقيق ننيجة ايجابية في مباراة الرجاء المغربي، لا نركز سوى مع فريقنا، هدفنا الأساسي هو تحقيق الفوز بالبطولة الافريقية".

وقال أبو جبل في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "ملعب أون تايم"، عبر فضائية "أون تايم سبورت ": "بالطبع أتمنى وصول جميع الفرق المصرية للنهائي، لكني لا اركز سوى مع نادي الزمالك".

‏من ناحية أخرى خاض فريق الزمالك مرانه اليوم استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها بعد غد الاحد ضمن مباريات ذهاب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، حيث سادت الروح العالية في مران اليوم، وظهر أكثر من لاعب بمستوى مميز في مقدمتهم أشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمد أبو جبل واحمد سيد زيزو، وهو ما طمأن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو علي مستوي اللاعبين فنيا وبدنيا قبل مواجهة الأحد.