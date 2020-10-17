شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل: أتمنى مواجهة الأهلى فى نهائى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد ابو جبل، حارس مرمى الزمالك، أنه يتمنى التوفيق للنادي الأهلي في بطولة دوري ابطال افريقيا وبيراميدز في الكونفيدرالية، وتابع حارس الزمالك، جميع اللاعبين في حالة تركيز كبيرة، لتحقيق ننيجة ايجابية في مباراة الرجاء المغربي، لا نركز سوى مع فريقنا، هدفنا الأساسي هو تحقيق الفوز بالبطولة الافريقية".

وقال أبو جبل في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "ملعب أون تايم"، عبر فضائية "أون تايم سبورت ": "بالطبع أتمنى وصول جميع الفرق المصرية للنهائي، لكني لا اركز سوى مع نادي الزمالك".

‏من ناحية أخرى خاض فريق الزمالك مرانه اليوم استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها بعد غد الاحد ضمن مباريات ذهاب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، حيث سادت الروح العالية في مران اليوم، وظهر أكثر من لاعب بمستوى مميز في مقدمتهم أشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمد أبو جبل واحمد سيد زيزو، وهو ما طمأن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو علي مستوي اللاعبين فنيا وبدنيا قبل مواجهة الأحد.

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فيما أصدرت إدارة بعثه نادي الزمالك بيانا أكدت فيه ان المسحه الأولى التي أجرتها إدارة الزمالك كأول إجراء طبي للاعب الفريق التونسي فرجاني ساسي عند وصوله ثبتت ايجابيتها، مشيرا إلى أن اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله فى حجره منفصلة ولم يتناول حتى افطاره مع زملائه وسوف يتم إجراء مسحه أخري.

وتقضي القوانين المغربية بأن يتم عزل أي مصاب بالكورونا فى مستشفى حكومي ولكن ادارة البعثة تواصلت بإقامته فى مكان خاص

وأشار البيان أن اللاعب جاء بتقارير تؤكد سلبيه التحاليل ولكننا تمسكنا بأن يجري تحليلين قبل أن يسمح له بالتواجد مع الفريق بعد أن تم التشكك فى إصابته خاصه بسبب عدم رد الاتحاد التونسى عن المخاطبات التي أرسلها الزمالك لإرسال نتائج المسحات التي أجراها مع المنتخب وأن الزمالك اشترط على اللاعب عدم الانضمام للبعثة إلا بعد إجراء التحليلين باستدعاء اللاعب وتم إجراء أول تحليل وظهر إيجابي وسيتم إجراء تحليل آخر لأننا رفضنا من البداية ان نأخذ بالتحليل الذي جاء مع اللاعب وأنه سيتم استكمال الإجراءات الاحترازية المشددة لحين معرفة نتيجة المسحة الثانية حرصا على سلامه جميع أفراد البعثة.