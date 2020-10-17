شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: إقامة انتخابات اتحاد الكرة 30 نوفمبر يهددها بالبطلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمد الماشطة المستشار القانونى لاتحاد الكرة، أن إقامة انتخابات اتحاد الكرة يوم 30 نوفمبر المقبل وفقا لخطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يجعلها مهددة بالبطلان والالغاء فى حالة الطعن عليها من جانب أى عضو بالجمعية العمومية، قائلا فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1 إنه لابد من انتهاء جميع المسابقات وبالتالى تصنيف الأندية واعتماد هذا التصنيف من جانب اللجنة الأولمبية ، أما إذا لم يحدث ذلك ستكون الانتخابات مهددة بالبطلان.

وقال الماشطة إن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة حاليا تقوم بالمهام المطلوبة منها وفقا لتكليفات الفيفا، وأن اللائحة حاليا تتم ترجمتها قبل عرضها على الجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها.

من ناحية أخرى، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز للاشتراك فى بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين، أسوة بما حدث الموسم الماضى، نظرا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهى فى وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا. ويترتب على ذلك مشاركة صاحبى المركزين الأول والثانى فى بطولة أبطال الدورى الأفريقى، بينما يشارك الثالث والرابع فى الكونفدرالية.

وبما أن النادى الأهلي حسم المركز الأول لصالحه فسوف يشارك فى أبطال الدورى، بينما يتنافس على المركز الثانى بيراميدز والزمالك، فيما يتنافس على المركز الرابع فريقا المقاولون وسموحة.

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ولأن المنافسة على المركز الثانى لن تحسم إلا فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى، كما أن هناك احتمالا لامتداد المنافسة على المركز الرابع حتى الجولة الأخيرة أيضا، إن لم يحسم اليوم خلال مباراة مصر المقاصة مع سموحة، فقد قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم التقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقى بتمديد مهلة إرسال أسماء الأندية حتى نهاية أكتوبر بدلا من 20 من الشهر ذاته.

ويأتى طلب الاتحاد المصرى فى ظل احتمال انتظار كاف حتى نهاية بطولة أبطال الدورى يوم 6 نوفمبر المقبل لاحتمال فوز الزمالك بها، وهو أمر حال حدوثه سيتمكن معه من المشاركة فى البطولة حتى لو جاء ترتيبه فى الدوري بعد المركزين الأول والثانى.