شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: حالة فرجانى ساسى فى تحسن.. ومحمود علاء جاهز للرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث محمد أسامة، طبيب فريق الكرة بنادي الزمالك، عن حالة فرجاني ‏ساسي، نجم خط وسط الفريق، المصاب بفيروس كورونا ، وقال أسامة في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر شاشة قناة ‏الزمالك:"ساسي مصاب بفيروس كورونا، وهناك تحسن في حالته ولكن ‏ليس شفاء كامل".‏. وأوضح:"كنا موفقون في اجراء فصح جديد لساسي فور وصوله للمغرب ‏وثبت اصابته بكورونا".، مضيفا :" الاصابة حدثت للاعب خلال تواجده في معسكر ‏المنتخب التونسي وقام طبيب منتخب بلاده بإتباع بروتوكول طبي خاص ‏بدولة تونس".‏

وقال محمد أسامة أن حازم إمام الظهير ‏الأيمن للفريق سليم ولا توجد أزمة في مشاركته بمباراة الرجاء المغربي، وأضاف :"سنجري فحوصات جديدة لمحمود علاء كي نطمئن على سلامته ‏ولا أفضل المخاطرة به قبل الاطمئنان على سلامته بنسبة 100%".‏

وواصل:"محمودعلاء اصيب خلال مباراة الحرس بجزع في الرباط ‏الخارجي للركبة وسيجري فحصاً جديداً غداًالسبت".‏

وأصدرت إدارة بعثه نادي الزمالك بيانا أكدت فيه ان المسحه الأولى التي أجرتها إدارة الزمالك كأول إجراء طبي للاعب الفريق التونسي فرجاني ساسي عند وصوله ثبتت ايجابيتها، مشيرا إلى أن اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله فى حجره منفصله ولم يتناول حتى افطاره مع زملائه وسوف يتم إجراء مسحه أخرى .

وتقضي القوانين المغربيه بأن يتم عزل أي مصاب بالكورونا فى مستشفى حكومي ولكن ادارة البعثه تواصلت بإقامته فى مكان خاص.

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وأشار البيان أن اللاعب جاء بتقارير تؤكد سلبيه التحاليل ولكننا تمسكنا بأن يجري تحليلين قبل أن يسمح له بالتواجد مع الفريق بعد أن تم التشكك فى إصابته خاصه بسبب عدم رد الاتحاد التونسى عن المخاطبات التي أرسلها الزمالك لإرسال نتائج المسحات التي أجراها مع المنتخب وأن الزمالك اشترط على اللاعب عدم الانضمام للبعثه إلا بعد إجراء التحليلين باستدعاء اللاعب وتم إجراء أول تحليل وظهر إيجابي وسيتم إجراء تحليل آخر لأننا رفضنا من البدايه ان ناخذ بالتحليل الذي جاء مع اللاعب وأنه سيتم استكمال الإجراءات الاحترازية المشدده لحين معرفة نتيجه المسحه الثانيه حرصا على سلامه جميع أفراد البعثة.

في المقابل كشفت إشراف قنفود، المعدة الذهنية للاعبين المحترفين في تونس، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشان إصابة فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بفيروس كورونا، وقالت إشراف قنفود في تصريحات تليفزيونية : "مسحة كورونا التي خضع لها فرجاني ساسي في تونس كانت سلبية"، وأوضحت ان مسحة فرجاني ساسي في المغرب إيجابية رغم سلبية المسحة التي خضع لها في تونس".

كما أكدت إشراف قنفود أن فرجاني ساسي تفاجئ بأن عينته إيجابية رغم سلبية المسحة التي خضع لها في تونس وتم إجباره على الخروج من الفندق".

وأضافت المعدة الذهنية لمنتخب تونس: "فرجاني ساسي أجبروه على الخروج من باب العاملين بشكل لا يليق باللاعب".

فيما أكدت إشراف قنفود أن فرجاني ساسي سيتواجد في مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء في القاهرة، وأضافت انه لا يعاني من أي أعراض نهائيًا وسيلحق بمواجهة العودة والمقرر لها بعد أسبوع".