شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العدوى حكما لمباراة الاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اختيار الحكم أحمد العدوى لإدارة مباراة اليوم بين الإتحاد السكندرى والإنتاج الحربى ضمن منافسات الأسبوع الـ33 بالدورى العام، ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 وتعادل في 15 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 وتعادل في مثلهم وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.

وتعد مباراة الليلة هي الظهور الأول لمنير عقيلة مديراً فنياً بشكل مؤقت للاتحاد السكندرى عقب اعتذار طلعت يوسف عن الاستمرار في منصبه ، ليقرر مجلس إدارة زعيم الثغر قبول الاعتذار ومنح منير عقيلة فرصة إدارة آخر مباراتين بالموسم على أن يقود الاتحاد بالموسم حسام حسن نجم الاهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق.

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في المقابل طالب مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، بمواصلة الانتصارات لتحسين مراكز الفريق في المسابقة ، ومنذ عودة مسابقة الدوري من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا حيث خاض الفريق 15 لقاء خسر 8 لقاءات وفاز فى خمسة مباريات وتعادل فى مباراتين ، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم بعد تسجيله 8 أهداف.

ويبدو التشكيل المتوقع لزعيم الثغر أمام الإنتاج الحربى مكون من :" محمود الزنفلي ، صبري رحيل، إسلام جمال، مروان النجار محمود شعبان، مروان عطيه، كريم الديب، هشام محمد، رزاق سيسيه، خالد قمر".

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام زعيم الثغر مكون من :" عامر عامر وعلاء سلامة وأحمد صابر ومحمود البدرى واحمد شديد قناوى وغنام محمد ومحمد بازوكا ومحمد فييرا وعبدالرحمن شيكا وامادو نيانجى وباسم مرسى.