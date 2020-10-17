شكرا لقرائتكم خبر عن المعدّة الذهنية لمنتخب تونس: فرجانى ساسى لم يصب بفيروس كورونا مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إشراف قنفود، المعدة الذهنية للاعبين المحترفين في تونس، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشان إصابة فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بفيروس كورونا، وقالت إشراف قنفود في تصريحات تليفزيونية : " مسحة كورونا التي خضع لها فرجاني ساسي في تونس كانت سلبية".

وأوضحت ان مسحة فرجاني ساسي في المغرب إيجابية رغم سلبية المسحة التي خضع لها في تونس"

كما أكدت إشراف قنفود أن فرجاني ساسي تفاجئ بأن عينته إيجابية رغم سلبية المسحة التي خضع لها في تونس وتم إجباره على الخروج من الفندق".

وأضافت المعدة الذهنية لمنتخب تونس : "فرجاني ساسي أجبروه على الخروج من باب العاملين بشكل لا يليق باللاعب".

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فيما أكدت إشراف قنفود أن فرجاني ساسي سيتواجد في مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء في القاهرة، وأضافت انه لا يعاني من أي أعراض نهائيًا وسيلحق بمواجهة العودة والمقرر لها بعد أسبوع".

في المقابل أصدرت إدارة بعثه نادي الزمالك بيانا أكدت فيه ان المسحه الأولى التي أجرتها إدارة الزمالك كأول إجراء طبي للاعب الفريق التونسي فرجاني ساسي عند وصوله ثبتت ايجابيتها، مشيرا إلى أن اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله فى حجره منفصله ولم يتناول حتى افطاره مع زملائه وسوف يتم إجراء مسحه أخري .

وتقضي القوانين المغربيه بأن يتم عزل أي مصاب بالكورونا فى مستشفى حكومي ولكن ادارة البعثه تواصلت بإقامته فى مكان خاص

وأشار البيان أن اللاعب جاء بتقارير تؤكد سلبيه التحاليل ولكننا تمسكنا بأن يجري تحليلين قبل أن يسمح له بالتواجد مع الفريق بعد أن تم التشكك فى إصابته خاصه بسبب عدم رد الاتحاد التونسى عن المخاطبات التي أرسلها الزمالك لإرسال نتائج المسحات التي أجراها مع المنتخب وأن الزمالك اشترط على اللاعب عدم الانضمام للبعثه إلا بعد إجراء التحليلين باستدعاء اللاعب وتم إجراء أول تحليل وظهر إيجابي وسيتم إجراء تحليل آخر لأننا رفضنا من البدايه ان ناخذ بالتحليل الذي جاء مع اللاعب وأنه سيتم استكمال الإجراءات الاحترازية المشدده لحين معرفة نتيجه المسحه الثانيه حرصا على سلامه جميع أفراد البعثه.