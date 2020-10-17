ملف الجمعة.. مصر تستضيف نهائي دوري الأبطال.. والزمالك ينهي الجدل حول ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020.
الزمالك يُجري مسحة كورونا قبل مواجهة الرجاء بدوري الأبطال
المران الأول لبيراميدز في المغرب.. تدريبات خفيفة.. وتأهيل خماسي الفريق
تقارير: إنبي على رأس أولويات مدافع النجم الساحلي
سموحة يُهدي البطاقة الأفريقية للمقاولون العرب بعد التعادل أمام المقاصة
يورجن كلوب: مهارة صلاح رائعة لكن التزامه في الملعب أهم
موسيماني: نعرف الوداد ويعرفوننا.. ولم لا نعود لديارنا بالفوز؟!
تقارير مغربية: الوداد يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال
الزمالك ينهي الجدل حول فرجاني ساسي في بيان رسمي
رسمياً..الاتفاق يُعلن تعاقده مع وليد أزارو
الأهلي يعلن سلبية مسحة البعثة قبل مواجهة الوداد
تحديد حكم مواجهة الرجاء والزمالك في دوري أبطال أفريقيا
الدوحة تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا 2020
تحديد حكم مواجهة الوداد والأهلي في دوري أبطال أفريقيا
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