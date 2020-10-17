الزمالك يوضح الموقف النهائي لمحمود علاء وحازم إمام من مواجهة الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد أسامة طبيب فريق نادي الزمالك، أن حازم إمام أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الرجاء البيضاوي المغربي، مؤكدًا أن اللاعب لديه الرغبة في التواجد أمام بطل المغرب.

وأضاف طبيب نادي الزمالك في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح السبت :"حازم إمام شارك في مران أمس، واللاعب لديه الرغبة في المشاركة ضد الرجاء".

وكان حازم إمام تعرض للإصابة في مباراة وادي دجلة ضمن حسابات الأسبوع الـ32 من مسابقة دوري we المصري ليغيب على إثرها عن اللقاء الأخير ضد حرس الحدود.

وعن حالة مدافع الفريق محمود علاء، صرح طبيب الزمالك :"اللاعب يريد المشاركة في مباراة الرجاء، لكن لا أريد المخاطرة باللاعب حتى لا أخسره في الفترة المقبلة".

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وتابع :"ما يهمني الآن أن الآلم تقل عند محمود علاء لأن إصابته عبارة عن جزع في الرباط الخارجي في وتر العضلة الخلفية، ولا أريد فقدان اللاعب في الفترة المقبلة".

وأنهى :"لو لم يتحسن حالة محمود علاء سيتم تجهييز اللاعب للمباراة المقبلة في القاهرة".

وتعرض محمود علاء للإصابة في مباراة حرس الحدود الأخيرة، إلا أن الجهاز الطبي لنادي الزمالك يسعى إلى تجهيز اللاعب لمباراة الأحد أمام الرجاء المغربي.

ويخرج الزمالك لمواجهة الرجاء غدًا الأحد على ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء في لقاء يأتي ضمن ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن موقعة الإياب ستقام في مصر وتحديدًا في 23 من الشهر الجاري.