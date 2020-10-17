الزمالك يُجري مسحة كورونا قبل مواجهة الرجاء بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني والإداري وأفراد بعثة الفريق بالمغرب مسحة كورونا بفندق إقامة البعثة بالدار البيضاء عقب تناول طعام العشاء. وخضع فريق الزمالك لاجراء مسحة فيروس كورونا بناء على تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل مواجهة الرجاء المغربي. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء الأحد المقبل. ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الرجاء، يوم السبت 24 اكتوبر المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

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