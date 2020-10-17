عصام مرعي يكشف خطط لعب الوداد والرجاء ويحذر لاعبي الأهلي والزمالك

تحدث عصام مرعي، نجم ومدرب نادي الزمالك سابقًا، عن موقف ناديي الأهلي والزمالك من لقاءات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الوداد والرجاء.
وقال عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار: "الزمالك تضرر من فترةالإيقاف بسبب فيروس كورونا وأتمنى التوفيق للأهلي والزمالك".
وأوضح: "يجب أن يعلم لاعبو الأهلي والزمالك أن الجماهير كانت تسهل اللقاءات داخل مصر أما في الوقت الجاري فلا يوجد جماهير فسيكون لقاءات الذهاب والعودة صعبة للغاية".
وتابع: "الأهلي والزمالك في موقف صعب للغاية خاصة أن الرجاء والوداد في الوقت الجاري يلعبان بشكل قوي للغاية وخاصة الرجاء الذي يلعب على الكرة الثابتة والكرات العرضية".
وأوضح: "الرجاء يلعب على الكرات الطولية بينما يلعب الوداد على الاختراق من العمق ومن وسط الملعب".
وأتم: "الرجاء يمتلك لاعبًا اسمه بدر بانون وهو يشبه محمود علاء، فسجل بانون 5 أهداف في دوري الأبطال".
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