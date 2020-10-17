فاروق جعفر: مباراة الذهاب أمام الرجاء مفتاح تأهل الزمالك ‏للنهائي

شدد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، على أهمية لقاء الذهاب لنصف ‏نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي يجمع الزمالك بالرجاء المغربي، بملعب ‏الأخير.‏ المغربي، بملعب ‏الأخير.‏ وقال جعفر خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي ‏عبر شاشة قناة الزمالك:" مباراة الذهاب هي مفتاح بلوغ الزمالك النهائي ‏القاري".‏ ‏عبر شاشة قناة الزمالك:" مباراة الذهاب هي مفتاح بلوغ الزمالك النهائي ‏القاري".‏ وأوضح:"الزمالك قادر على حسم بطاقة الترشح من المغرب واللعب ‏بإرتياحية في لقاء العودة بالقاهرة".‏

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