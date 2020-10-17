طبيب الزمالك: ساسي متحمس للمشاركة امام الرجاء

علق محمد أسامة، طبيب فريق الكرة بنادي الزمالك، على تصريحات ‏المعدة الذهنية لمنتخب تونس، والتي شككت في اصابة ساسي بكورونا.‏ وقال أسامة في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق

يحيي ‏على شاشة قناة الزمالك:" ساسي يمتلك حماساً كبيراً للمشاركة مع الفريق ‏في مباراة الأحد".‏

وأضاف:"كل دولة تمتلك البروتوكول الخاص بها في

علاج كورونا ، ‏وجميع الفحوصات التي تمت لساسي كانت في فندق الاقامة وليس في ‏مستشفى".‏

وأنهى تصريحاته:"الدولة المغربية تتخذ اجراءات خاصة بها في علاج ‏كورونا، وكل دولة لديها الطريقة والبروتوكول الخاص في اجراءات ‏الوقاية والعلاج، وربما هذا ما أغضب ساسي".‏