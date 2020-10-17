طبيب الزمالك: ساسي متحمس للمشاركة امام الرجاء

علق محمد أسامة، طبيب فريق الكرة بنادي الزمالك، على تصريحات المعدة الذهنية لمنتخب تونس، والتي شككت في اصابة ساسي بكورونا. وقال أسامة في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارقيحيي على شاشة قناة الزمالك:" ساسي يمتلك حماساً كبيراً للمشاركة مع الفريق في مباراة الأحد".
وأضاف:"كل دولة تمتلك البروتوكول الخاص بها فيعلاج كورونا، وجميع الفحوصات التي تمت لساسي كانت في فندق الاقامة وليس في مستشفى".
وأنهى تصريحاته:"الدولة المغربية تتخذ اجراءات خاصة بها في علاج كورونا، وكل دولة لديها الطريقة والبروتوكول الخاص في اجراءات الوقاية والعلاج، وربما هذا ما أغضب ساسي".
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