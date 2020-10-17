طبيب الزمالك يشرح موقف فرجاني ساسي

تحدث محمد أسامة، طبيب فريق الكرة بنادي الزمالك، عن حالة فرجاني ‏ساسي، نجم خط وسط الفريق، المصاب بفيروس كورونا.‏ وقال أسامة في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر شاشة قناة ‏الزمالك:"ساسي مصاب بفيروس كورونا، وهناك تحسن في حالته ولكن ‏ليس شفاء كامل".‏ زملكاوي عبر شاشة قناة ‏الزمالك:"ساسي مصاب بفيروس كورونا، وهناك تحسن في حالته ولكن ‏ليس شفاء كامل".‏ وأوضح:"كنا موفقون في اجراء فصح جديد لساسي فور وصوله للمغرب ‏وثبت اصابته بكورونا".‏ وأنهى تصريحاته:" الاصابة حدثت للاعب خلال تواجده في معسكر ‏المنتخب التونسي وقام طبيب منتخب بلاده بإتباع بروتوكول طبي خاص ‏بدولة تونس".‏

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