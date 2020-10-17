قال محمد أسامة، طبيب فريق الكرة بنادي الزمالك، أن حازم إمام الظهير ‏الأيمن للفريق سليم ولا توجد أزمة في مشاركته بمباراة الرجاء المغربي.‏ الرجاء المغربي.‏ وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر شاشة قناة ‏الزمالك:"سنجري فحوصات جديدة لمحمود علاء كي نطمئن على سلامته ‏ولا أفضل المخاطرة به قبل الاطمئنان على سلامته بنسبة 100%".‏ وواصل:"محمودعلاء اصيب خلال مباراة الحرس بجزع في الرباط ‏الخارجي للركبة وسيجري فحصاً جديداً غداًالسبت".‏ كي نطمئن على سلامته ‏ولا أفضل المخاطرة به قبل الاطمئنان على سلامته بنسبة 100%".‏ وواصل:"محمودعلاء اصيب خلال مباراة الحرس بجزع في الرباط ‏الخارجي للركبة وسيجري فحصاً جديداً غداًالسبت".‏

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب الزمالك:حازم إمام سليم .. ولا نريد المخاطرة بمحمود علاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.