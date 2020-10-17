طارق مصطفى يحذر الزمالك من ثلاثي الرجاء

تحدث طارق مصطفى، نجم الزمالك السابق ومدرب عام منتخب مصر، ‏عن نقاط القوة والضعف في فريق الؤجاء البيضاوي قبل مواجهة الزمالك ‏في نصف النهائي الأفريقي.‏

وقال مصطفى في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على ‏شاشة قناة الزمالك:"الرجاء يمتلك ثلاثي هجومي قوي بقيادة حفيظي ‏ومحسن ‏متولي و رحيمي بالاضافة إلى

عودة مالانجو".‏

وأردف:"الزمالك أيضاً يمتلك لاعبين كبار وقادرين على ‏تحقيق ‏البطولات وأحلام جماهير النادي".

‏ وأنهى تصريحاته أن هناك أزمة في مركز الظهير الأيمن بالرجاء ‏بسبب ‏اصابة اللاعب بوطيب وعدم وجود البديل الجاهز لتعويضه.‏