طارق مصطفى يحذر الزمالك من ثلاثي الرجاء

تحدث طارق مصطفى، نجم الزمالك السابق ومدرب عام منتخب مصر، عن نقاط القوة والضعف في فريق الؤجاء البيضاوي قبل مواجهة الزمالك في نصف النهائي الأفريقي.
وقال مصطفى في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:"الرجاء يمتلك ثلاثي هجومي قوي بقيادة حفيظي ومحسن متولي و رحيمي بالاضافة إلىعودة مالانجو".
وأردف:"الزمالك أيضاً يمتلك لاعبين كبار وقادرين على تحقيق البطولات وأحلام جماهير النادي".
وأنهى تصريحاته أن هناك أزمة في مركز الظهير الأيمن بالرجاء بسبب اصابة اللاعب بوطيب وعدم وجود البديل الجاهز لتعويضه.
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