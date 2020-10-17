طارق مصطفى: غياب الجماهير يصب في مصلحة الزمالك أمام الرجاء

قال طارق مصطفى، نجم الزمالك السابق ومدرب عام منتخب ‏مصر ‏الأول، أن غياب الجماهير المغربية أمر سيصب في

مصلحة ‏الزمالك ‏خلال مواجهة الرجاء بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

واضاف طارق مصطفى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي ‏يقدمه ‏طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:"غياب جماهير الرجاء أمر ‏سيفيد ‏الزمالك كثيراً، كذلك الأهلي في لقائه أمام الوداد".‏