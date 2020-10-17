طارق مصطفى: غياب الجماهير يصب في مصلحة الزمالك أمام الرجاء

قال طارق مصطفى، نجم الزمالك السابق ومدرب عام منتخب مصر الأول، أن غياب الجماهير المغربية أمر سيصب فيمصلحة الزمالك خلال مواجهة الرجاء بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
واضاف طارق مصطفى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:"غياب جماهير الرجاء أمر سيفيد الزمالك كثيراً، كذلك الأهلي في لقائه أمام الوداد".
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