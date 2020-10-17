عبدالواحد السيد: التسجيل امام الرجاء بالذهاب يمنح الزمالك أفضلية ‏كبيرة

قال عبدالواحد السيد، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك السابق، ‏أن الفريق الأبيض "محظوظ" على الرجاء المغربي، مبديًا تفاؤله بقدرة ‏الزمالك على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الأحد.‏

وأضاف عبدالواحد في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق ‏يحيي على شاشة قناة الزمالك:"التسجيل

في شباك الرجاء بالمغرب خلال ‏موقعة الذهاب سيمنح الزمالك أفضلية كبيرة في لقاء العودة".‏ وواصل:" شاركت في مباراتي نهائي نسخة 2002 لدوري الأبطال أمام ‏الرجاء، وعانينا بسبب الأمطار بلقاء الذهاب ولكن نجحنا في تحقيق ‏اللقب".‏ وأكمل تصريحاته:"الجماهير تعطي حافز ودافع كبير لأي لاعب خاصة ‏حينما تكون المباراة حاسمة وفاصلة في بطولة كبرى، وغياب الجماهير ‏سؤثر بالسلب على الجميع".‏ وأنهى تصريحاته مشيراً إلى تفاؤله بوجود الثنائي محمد أبوجبل ومحمود ‏جنش ضمن حراس الزمالك في مباراة الأحد، مشدداً على سعادته بما ‏يقدمه الثنائي مع الفريق الأبيض.