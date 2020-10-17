مورينيو يفسر عدم ذكر فينجر له في كتابه

يعتقد مدرب توتنهام هوتسبير، جوزيه مورينيو أن سبب عدم إشارة مدرب آرسنال السابق آرسين فينجر له في كتابه الجديد، بتفسير ذلك قائلًا: “لأنه لم يهزمني أبدًا”.

وتحدث فينجر في سيرته الذاتية التي أطلقها في كتاب عنوانه “حياتي بالأحمر والأبيض”، عن مسيرته مع آرسنال التي استمرت 22 عامًا بين عامي 1996 و2018، لكنه لم يذكر مواجهاته مع مورينيو، منذ تولي البرتغالي تدريب تشيلسي في عام 2004.

ووصل التشاحن بين المدربين إلى ذروته في موسم 2014/15، عندما اشتبكا على خط التماس خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

واحتاج فينجر إلى 14 مواجهة للفوز على مورينيو الذي وصفه ذات مرة بأنه متخصص في الفشل، حيث لم يتمكن الفرنسي من الفوز على البرتغالي سوى في مباراتين من 19 مواجهة بينهما.

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وقال مورينيو: “لن تخصص فصلًا عن 12 أو 14 مباراة لم تفز بها ولو مرة واحدة، لذلك لماذا سيتحدث عني في كتابه؟ الكتاب هدفه أن يجعلك سعيدًا، وفخورًا، لذلك أتفهم الموقف تمامًا”.

في المجموع، فاز فريق فينجر على فريق مورينيو مرتين فقط؛ درع الاتحاد الإنجليزي عام 2015 عندما تغلب آرسنال على تشيلسي في ملعب ويمبلي، ومرة أخرى في عام 2017 حيث فاز آرسنال بنتيجة 2-0 على مانشستر يونايتد في مباراة بالدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات. بينما فاز البرتغالي في تسعة لقاءات منذ أول مواجهة بينهما عام 2004.

يذكر أن مورينيو لم يكن العدو الوحيد لفينجر في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أكد المدرب البرتغالي أن مناوشاته المتبادلة مع المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرجسون “حولته إلى وحش”.

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