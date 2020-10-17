رسميًا: نجم عربي جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز

أكد نادي وست هام يونايتد الإنجليزي تعاقده رسميًا مع جناح برينتفورد الإنجليزي، سعيد بن رحمة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

وانضم بن رحمة إلى وست هام على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، مع إلزامية الشراء الموسم المقبل مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية إضافة 5 ملايين جنيه إسترليني كمتغيرات تتعلق بأداء اللاعب.

وتعطلت الصفقة قليلًا بعد ظهور مشكلة أثناء الفحص الطبي، لكنها كُللت بالنجاح في الوقت المناسب اليوم الجمعة، قبل الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت بريطانيا، وهو آخر موعد لإبرام صفقات في إنجلترا، فيما يخص التعاقد مع لاعبين من داخل البلاد.

وقال اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بعد انضمامه رسميًا إلى وست هام، إنه انضم إلى نادٍ “ضخم” و”تاريخي”.

وأضاف: “أحب أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. ألعب كرة القدم لأستمتع بنفسي أولاً قبل كل شيء، لكن من الممتع دائمًا أن تنضم إلى الدوري الأكثر مشاهدة في العالم، لذلك بالتأكيد أتطلع إلى إظهار ما يمكنني فعله”.

وتابع: “وست هام ناد تاريخي ، ظل في الدوري الإنجليزي الممتاز لفترة طويلة جدًا. لقد ضم ولا يزال يضم لاعبين جيدين. إنه ناد ضخم في إنجلترا“.

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بينما قال المدير الفنس لوست هام، ديفيد مويس عبر موقع النادي الرسمي عن انضمام بن رحمة: “إنه لاعب حظي بالكثير من التقدير، نظرًا لأدائه مع برينتفورد في التشامبيونشيب. لقد أظهرنا الكثير من الأهتمام به، لذلك نحن سعداء للغاية لأنه قرر الانضمام إلينا”.

وأضاف: “كنا نتطلع إلى جلب لاعبين جائعين ومصممون على التقدم والتحسن. سعيد موهبة مثيرة، يمتلك الكثير من القدرات والجودة المناسبة، والتي ستكمل اللاعبين المهاجمين الآخرين لدينا في الفريق”.

وتمكن بن رحمة، الذي سيرتدي القميص رقم 9 مع وست هام، من تسجيل 17 هدفًا وتقديم 10 تمريرات حاسمة في 43 مباراة رفقة برينتفورد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “التشامبيونشيب” الموسم الماضي.

وانضم النجم الجزائري إلى برينتفورد من نيس الفرنسي مقابل مليوني جنيه إسترليني في صيف 2018.

وشارك بن رحمة في 86 مباراة في التشامبيونشيب منذ انضمامه إلى برينتفورد، سجل خلالها 27 هدفًا وصنع 25 آخرين.