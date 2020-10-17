الامارات | «أبيض الناشئين» يخوض تجربتين أمام إندونيسيا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّن المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2004، أمس، تجمعه الداخلي المقام حالياً في دبي، الذي سيستمر حتى الـ24 من الشهر الجاري، في إطار تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في مملكة البحرين مطلع العام المقبل. ويتخلل المعسكر خوض مباراتين وديتين أمام منتخب إندونيسيا يومي 21 و24 من الشهر ذاته في ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة في دبي، بعد أن خاض المنتخب خلال الفترة الماضية عدداً من التجارب الودية أمام أندية النصر والشارقة وعجمان. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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