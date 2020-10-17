الامارات | تجديد الثقة بعبدالرؤوف في تدريب منتخب الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد الثقة بعبدالرؤوف في تدريب منتخب الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، عبدالملك جاني، عن تجديد الثقة بمدرب المنتخب الوطني، عبدالرؤوف عمر، لتدريب المنتخب الأول، وتكليفه بتدريب منتخب الشباب للمرحلة المقبلة ايضاً، وتعيين مدرب البطائح عدنان الهولي مساعداً له، وتكليف مدرب حراس البطائح، البرازيلي تياغو، مدرباً للحراس تزامناً مع تدريب فريقه.

وأوضح جاني لـ«الإمارات اليوم»: «الهدف من القرار هو دعم الكوادر المواطنة والمؤهلة للعمل لاجتهادهم الواضح مع فرقهم، اضافة الى ان النتائج التي تم تحقيقها من قبلهم تؤهلهم للعمل وقيادة المنتخبات». وقال: «هذا نهج اللجنة التنفيذية وسياستها المقبلة»، مقدماً شكره للشركاء الاستراتيجيين، ممثلين باتحاد الكرة ومجلس الشارقة الرياضي، للدعم والرعاية اللذين يمكّنان من تحقيق النجاح. وسبق للمدرب عبدالرؤوف عمر العمل مساعد مدرب مع المدرب السابق للمنتخب، البرازيلي ماركوس سيراتو، قبل أن يتولى مهمته مدرباً أول العام الماضي.

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