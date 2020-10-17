الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جفوة

تسبب رفض إداري، بأحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم، رفع توصية إلى إدارة النادي بزيادة راتب اللاعب الشاب، في جفوة بينه وبين اللاعب، والذي اعتبر الأمر شخصياً، مهدداً بعدم تجديد عقده عند انتهائه، والانتقال إلى نادٍ آخر.

رسالة

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وجه لاعب شباب الأهلي، الأرجنتيني كارتابيا، رسالة دعم إلى زميله في الفريق، البرازيلي دي سوزا، بعدما قام كارتابيا بنشر صورة على حسابه في «إنستغرام»، تجمعه مع دي سوزا، متمنياً له الشفاء، والعودة سريعاً إلى «فرسان دبي».

مأزق

دخل اتحاد لعبة جماعية في مأزق، بسبب وعد سابق له، بإلغاء قرارات الجمعية العمومية، في حال قرار الهيئة العامة للرياضة إنصاف أندية باسترجاع حقها في التصويت على قرارات الجمعية، بعد أن حرمت منه في اجتماع سابق.

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