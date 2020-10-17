الامارات | ماتافز صام بالوديات وأفطر في الرسميات على مائدة حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن ماتافز صام بالوديات وأفطر في الرسميات على مائدة حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد النجم السلوفيني تيم ماتافز فريقه الوحدة لتحقيق فوز كبير وسهل على ضيفه حتا بستة أهداف دون مقابل، أمس، على استاد آل نهيان في افتتاح دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وسجل ماتافز هدفين في الشوط الأول مع الدقيقتين الخامسة و«45+2»، وفارس جمعة «15»، وطحنون الزعابي «58»، وإسماعيل مطر «80»، والفرنسي مبوكو «90».

وكسر المهاجم السلوفيني صيامه عن التهديف، بعد أن عجز خلال المباريات الودية عن تسجيل أي هدف، ما جعله مهدداً بمغادرة النادي لعدم رضا الجماهيره عن ظهوره بديلاً للمهاجم التاريخي تيغالي، لكنه رد بقوة في أول مباراة بالدوري، وقدم أروع عروضه.

ولم يحتج الوحدة لأكثر من خمس دقائق فقط ليصل إلى مبتغاه، حينما تمكن ماتافز من وضع فريقه في المقدمة بضربة رأس من عرضية إسماعيل مطر.

وتلقى مدرب الوحدة، فوك رازوفيتش، ضربة موجعة بخروج المالدوفي لوفانور من أرضية الملعب، بعد إصابته في «عضلة الفخد»، من تسديدة على مرمى الحارس أحمد ديدا، ليُستبدل بزميله يحيى الغساني.

ونجح أصحاب الأرض بعد ذلك في استغلال تواضع مستوى منافسهم، وعزز المدافع فارس جمعة تقدم العنابي على طريقة المهاجمين الكبار، مستغلاً عرضية طحنون الزعابي.

وازدادت متاعب حتا بتعرض قائده عيسى سانتو لبطاقة حمراء مباشرة، لتعمده الخشونة ضد طحنون الزعابي، فتأثر الفريق، واستقبل هدفاً ثالثاً من تسديدة ماتافز التي استقرت على يسار الحارس.

وبدت الأمور سهلة كثيراً على الوحدة في الشوط الثاني، وتمكن طحنون الزعابي من استغلال هفوة الحارس أحمد ديدا، الذي خرج من مرماه بالخطأ، ولعب الكرة من فوقه بشكل مثالي.

واستمرت محاولة الوحدة كثيراً لتسجيل هدف خامس، وبالفعل تحصل على ضربة جزاء بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، إثر تعرض يحيى الغساني للسقوط داخل الصندوق من قبل المدافع عمر السعيد، تصدى لها بنجاح إسماعيل مطر.

وارتكب عبدالله خميس خطأ في حق إبراهيم أنور داخل الصندوق، احتسبها الحكم أحمد عيسى ضربة جزاء، سجل منها مبوكو آخر أهداف اللقاء.

أرقام ماتافز في المباراة

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-الأهداف: 2

-إجمالي التسديدات: 4

-تسديدات على المرمى: 2

-تسديدات خارج المرمى: 2

-صناعة الفرص: 1

-تمريرات: 7

-اللمسات: 19

-حالات التسلل: لا توجد

-الأخطاء المرتكبة: 2

-البطاقات: لا توجد

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