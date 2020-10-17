الامارات | مربط دبي يفوز بالشوط الافتتاحي لمهرجان الشارقة للجواد العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن مربط دبي يفوز بالشوط الافتتاحي لمهرجان الشارقة للجواد العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت مساء أول من أمس، فعاليات مهرجان الشارقة للجواد العربي - السلالة المصرية، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويقام في نادي الشارقة للفروسية والسباق، ضمن النسخة الـ14. وشهدت بداية المهرجان تتويج مربط دبي من خلال المهرة «دي عفاف» بلقب الشوط الافتتاحي.

ويشهد المهرجان، الذي يستمر يومين، مشاركة 79 جواداً من مختلف مرابط وأندية واسطبلات الدولة، برعاية رسمية من هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي «سيف زون»، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية.

ويحظى المهرجان باعتماد الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو»، حيث اعتمدت جميع المهرجانات في نادي الشارقة للفروسية والسباق من قبل الهيئة لهذا الموسم.

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وشهد افتتاح المهرجان الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية بالشارقة، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، وعدد من الشخصيات. ونالت «دي عفاف» المركز الأول في الشوط الافتتاحي شوط المهرات بعمر (1 إلى 3) سنوات بمجموع نقاط 91.67، بينما كان المركز الثاني من نصيب المهرة «بسمة العز» لمربط العز، بمجموع نقاط 91.33، في حين ذهب المركز الثالث للمهرة «مهجة الريماس» للمالك سيف خليفة المهيري بمجموع نقاط 91.17. وقام محمد سالم المحمود وسلطان محمد خليفة اليحيائي بتتويج الفائزين بأشواط اليوم الأول، علماً أن المهرات الفائزات بالمراكز الأولى الثلاثة تتأهل لأشواط البطولات التي أقيمت أمس في الميدان الرملي الخارجي.

نالت «دي عفاف» المركز الأول في الشوط الافتتاحي، شوط المهرات بعمر (1 إلى 3).

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