الامارات | دي بروين يغيب عن قمة مانشستر سيتي وأرسنال

شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين يغيب عن قمة مانشستر سيتي وأرسنال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس، أن نجمه البلجيكي كيفن دي بروين، سيغيب عن المباراة ضد أرسنال اليوم، بعد تعرّضه لإصابة خلال تمثيله بلاده في دوري الأمم الأوروبية الأسبوع الماضي ضد إنجلترا. وتم استبدال صانع ألعاب سيتي في الشوط الثاني خلال خسارة بلجيكا 1-2 أمام إنجلترا، ولم يشارك الأربعاء الماضي في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده 2-1 على أيسلندا ضمن المسابقة نفسها.

وأبدى غوارديولا تفاؤله بأن دي بروين لن يغيب فترة طويلة، إلا أنه لم يضع جدولاً زمنياً لتعافيه.

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وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي: «للأسف كيفن خارج التشكيلة.. لا أعتقد أن الإصابة خطرة، لكنه سيغيب عن المباريات المقبلة».

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