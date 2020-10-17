الامارات | مقاتلون في «جزيرة النزال»: أذهلتنا أبوظبي بالتنظيم الرائع

شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلون في «جزيرة النزال»: أذهلتنا أبوظبي بالتنظيم الرائع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق نزالات بطولة «يو إف سي ليلة القتال»، منتصف ليل اليوم، من خلال مواجهة «أورتيغا ضد كوريان زومبي» في رابعة فعاليات العودة إلى جزيرة النزال، وهي النسخة الثانية من منافسات جزيرة النزال، التي تستضيفها أبوظبي ضمن منطقة آمنة تمت إقامتها خصيصاً في جزيرة ياس. وقبل انطلاق فعاليات البطولة، التي ستشهد 11 نزالاً حماسياً، شارك بعض المقاتلين تجربتهم المميّزة التي عاشوها منذ وصولهم إلى أبوظبي. وأبدى مقاتلون مشاركون في «جزيرة النزال» انبهارهم بالتنظيم في أبوظبي للبطولة، وقالوا إنهم رأوا تنظيماً مذهلاً وإمكانات هائلة، وشعروا وكأنهم في أحد الأفلام الخيالية. وقال الأميركي براين أورتيغا في تصريح صحافي: «شعرت لدى وصولي إلى جزيرة النزال وكأنني قد دخلت في عالم أحد الأفلام. أشعر بامتنان كبير لكل القائمين على تنظيم هذه الفعالية، إذ ضحوا بخمسة أسابيع للإقامة في هذه الجزيرة وتنظيم النزالات بشكلٍ مذهل، مع ضمان صحة وسلامة الجميع». وأضاف: «بفضل هذا التنظيم المذهل تمكنّا من التركيز على تدريباتنا وعلى النزال». أما الكندية جيليان روبرتسون، فقالت: «كل ما شهدناه حتى الآن يشير إلى تنظيمٍ رفيع المستوى لم نشهد مثيلاً له من قبل». وأبدى مقاتلون آخرون انبهارهم بالتنظيم الرائع، وقالوا إن ذلك ساعدهم كثيراً في التدريب والاستعداد بشكل مثالي للمنافسات.

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