الامارات | انتصارات العميد الودية في اختبار صعب أمام الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن انتصارات العميد الودية في اختبار صعب أمام الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار، اليوم، إلى ختام الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، حيث القمة بين النصر وضيفه الجزيرة على استاد آل مكتوم بدبي، الساعة 9:00 مساء. وتجمع المباراة بين قصتين مختلفتين، إذ كان لافتاً عدم خسارة النصر في كل المباريات الإعدادية التي خاضها منذ بدء التحضير للموسم الجديد، بينما سجل الجزيرة نفسه في سجلات المحترفين كأول فريق يبدأ الموسم، ولم يبرم أي تعاقد جديد على مستوى اللاعبين الأجانب.

وكان الجزيرة فاز على النصر في مباراة الفريقين، التي أقيمت الموسم الماضي بالجولة 12 في استاد الجزيرة بنتيجة 2-1، بينما لم يتقابلا على استاد آل مكتوم بسبب عدم إكمال المسابقة. ودشن الجزيرة المباريات الرسمية بخسارة مفاجئة في كأس الخليج العربي أمام كلباء 2-1، بينما ستكون مباراة اليوم الرسمية الأولى للنصر، حيث تأهل مباشرة لدور الـ16 في الكأس كونه حامل اللقب. وعلى مدار ثلاثة أشهر من الإعداد، خاض النصر سبع مباريات، فاز في ست، وتعادل في مباراة واحدة.

وقال مدرب النصر، كرونسلاف، في المؤتمر الصحافي: أفضل شيء للمدرب هو فوز الفريق، سواء كانت المباريات ودية أم رسمية.

وأضاف: الجزيرة فريق جيد جداً، ويضم العديد من اللاعبين المميزين، خصوصاً المواطنين، وبالنسبة لفريقنا خضنا فترة إعداد ممتازة لمدة ثلاثة أشهر، وكان لدينا الوقت الكافي لتطوير أداء الفريق، ومعالجة كل المشكلات.

الغيابات

النصر:

جاسم يعقوب.

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الجزيرة:

علي خصيف.

نجمان

- طارق: سنقدم كل ما لدينا للفوز

قال لاعب النصر، طارق أحمد، إن الفريق متحفز لتحقيق البداية الجيدة بالدوري، رغم صعوبة مواجهة الجزيرة. وأكد في المؤتمر الصحافي: سنقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز.

- كوسانوفيتش: سأظهر بشكل جيد

قال لاعب الجزيرة، الصربي كوسانوفيتش: واثق أنني سأظهر بشكل جيد. وتابع في المؤتمر الصحافي: مواجهة النصر ستكون صعبة أمام فريق كبير، لكننا سنلعب للفوز.

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