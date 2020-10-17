الامارات | الظفرة يستغل أخطاء عجمان الكارثية.. وينتصر برباعية

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يستغل أخطاء عجمان الكارثية.. وينتصر برباعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استفاد لاعبو فريق الظفرة من الأخطاء الدفاعية الكارثية التي وقع فيها عناصر الخبرة في خط دفاع فريق عجمان، وحققوا فوزاً كبيراً بنتيجة 4-1، أمس، على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة الأولى من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليجمع «فارس الظفرة» ثلاث نقاط مهمة في رصيده.

وأنهى أصحاب الأرض 10 سنوات من الانتظار لم يحقق فيها الفوز في الجولة الافتتاحية لمسابقة دوري الخليج العربي، إذ يعود آخر انتصار لهم إلى موسم 2010-2011، حينما جاء على حساب شباب الأهلي بهدفين نظيفين، لكن من وقتها لم ينجح الفريق في الحصول على النقاط الثلاث على الإطلاق.

ووقع المدافع المخضرم حسن زهران في خطأ في الدقيقة السادسة خلال محاولته إبعاد الكرة برأسه، لكنها تهيأت لمهاجم الظفرة، ياسين البخيت، الذي وضعها في الشباك بكل سهولة، وعاد المدافع زهران ووقع في خطأ آخر بإعادته كرة بطيئة لحارس مرماه علي الحوسني، الذي ارتكب ركلة جزاء مع سهيل المنصوري خلال محاولته إبعاد الكرة، سجل منها البخيت الهدف الثاني في الدقيقة 30.

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وتواصلت الأخطاء الكارثية في منطقة الدفاع، فخلال محاولة لاعب المحور سعد سرور إبعاد الكرة من منطقة جزاء فريقه، مررها بالخطأ إلى مهاجم فريق الظفرة سهيل المنصوري، الذي لم يجد صعوبة في تحويلها في شباك الحارس علي الحوسني، ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 44 التي انتهى عليها الشوط الأول.

وأجرى مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، تبديلاً قبل انطلاقة الشوط الثاني بخروج المدافع حسن زهران، الذي كان قد تسبب في الهدفين، وحل بديلاً له المهاجم الغامبي، أبوبكر تراولي، لكن الأخير كان سبباً أيضاً في استقبال شباك فريقه للهدف، بعد أن اصطدمت به تسديدة سهيل المنصوري التي نفذها من ركلة ثابتة لتغير مسارها وتستقر في الشباك في الدقيقة 62، معلنة الهدف الرابع لأصحاب الأرض، فيما سجل الضيوف هدفهم الوحيد في الدقيقة 4+90 بواسطة حسين عبدالرحمن.

وخرج الرمادي من اللقاء من دون نقاط، لكن على الأقل فإن المباراة كشفت له جملة من الأخطاء في خط دفاعه، التي تتطلب إصلاحات عاجلة قبل مواجهة اتحاد كلباء في الجولة المقبلة، لتفادي الدخول في دوامة النتائج السلبية منذ بداية الموسم.

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