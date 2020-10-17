الامارات | كلباء يبحث عن حل لـ «العقدة المستعصية» أمام شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يبحث عن حل لـ «العقدة المستعصية» أمام شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن كلباء مبارياته، اليوم، في دوري الخليج العربي أمام أبرز المرشحين لتحقيق درع الدوري، شباب الأهلي، المدجج بالنجوم، والذي يشكل عقدة مستعصية لكلباء في المحترفين، إذ لم يسبق لـ«النمور» الفوز عليه في كل المواجهات بينهما، منذ بدء عصر الاحتراف، ويعود آخر فوز إلى 2003، عندما فاز (2-1) تحت المسمى السابق «الدرجة الأولى»، بينما كانت آخر مواجهة بين الفريقين ودية بالصيف الماضي، وفاز شباب الأهلي (2-1). يذكر أنه في الموسم الماضي، فاز «الفرسان» (3-1) و(5-صفر) في الدوري، و(1-صفر) في كأس الخليج العربي.

تقام المباراة على استاد كلباء الساعة السادسة والربع، وكلا الفريقين يطمع في تحقيق البداية المثالية. ويأمل كلباء استغلال معنويات الفوز على فريق كبير هو الجزيرة، بنتيجة 2-1 في كأس الخليج العربي، بينما يسعى شباب الأهلي إلى تجنب أي تعثر في مستهل رحلة البحث عن لقب الدوري. وكان شباب الأهلي فرط في أول فوز بالموسم المحلي، بعد التعادل مع الظفرة في كأس الخليج العربي، بينما قدم مباريات قوية في دوري أبطال آسيا الشهر الماضي، وكان قريباً جداً من بلوغ ربع النهائي.

وتلقى كلباء أنباء طيبة باستعادة خدمات دينامو الفريق، البرازيلي واندرسون، بينما يفتقد مارياني وأحمد جشك، كونهما معارين من شباب الأهلي.

الغيابات

كلباء:

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أحمد جشك، ومارياني.

شباب الأهلي:

لا يوجد.

- آخر فوز لكلباء على شباب الأهلي يعود إلى 2003.

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