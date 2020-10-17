الامارات | العروبة يرتوي من مسافي وتعادل الذيد مع مصفوت في «تمهيدي الكأس»

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شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يرتوي من مسافي وتعادل الذيد مع مصفوت في «تمهيدي الكأس» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز العروبة على مضيفه مسافي بهدفين دون مقابل، أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، التي شهدت أيضاً تعادلاً سلبياً بين الذيد ومصفوت.
وسجل للعروبة العاجي فيكتور نوانيري (6)، وخالد يحيى (82).
وبهذه النتائج، أصبح رصيد مصفوت أربع نقاط من مباراتين، والعروبة ثلاثاً، مقابل نقطة للذيد.
من جهة أخرى، تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن البطولة نفسها، تنطلق في الخامسة مساءً، إذ يلتقي البطائح مع الحمرية، والتعاون مع العربي، ودبا الحصن مع الإمارات.
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