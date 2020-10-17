شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيله عن الأهلي.. ماذا قدم وليد أزارو بالقميص الأحمر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي الاتفاق السعودي انتقال المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق النادي الأهلي المصري لصفوفه في الموسم الكروي الجديد 2020-2021، بشكل نهائي.

واُعير أزارو لصفوف الاتفاق في يناير الماضي، قبل أن يعلن النادي السعودي عن شرائه نهائياً من الأهلي

وكان أزارو قد انضم للأهلي في صيف 2017 قادماً من الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

وشارك المغربي مع الأهلي 60 مباراة في الدوري سجل خلالها 26 هدفاً وصنع 10، وشارك في 26 مباراة بدوري أبطال أفريقيا أحرز خلالها 13 هدفاً وصنع 6، وفي كأس مصر شارك في 3 مباريات وسجل 3 أهداف، كما شارك في مباراة بالسوبر المصري وأحرز هدفاً، كما سجل هدفاً بالبطولة العربية خلال مشاركتين، ليكون إجمالي محصلته مع الأهلي المشاركة في 92 مباراة سجل خلالها 44 هدفاً وصنع 16، مساهماً في 60 هدفاً بشكل عام، وأحرز أزارو 6 «ثنائيات» في مشواره مع الأهلي و«هاتريك» وحيد.

أزارو هو صاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد للاعب أجنبي في تاريخ الدوري المصري منذ موسم 1948-1949، حيث سجل 18 هدفاً حقق بهم لقب هداف المسابقة موسم 2017-2018 متفوقاً على النيجيري أوتاكا نجم الاسماعيلي صاحب الـ 17 هدفاً في موسم 1999-2000، والأنجولي فلافيو هداف المسابقة في موسم 2006-2007 بـ 17 هدفاً مع الأهلي، محققاً رقماً قياسياً لازال صامداً في سجلات المسابقة المصرية، كما أصبح ثاني لاعب أجنبي في تاريخ الأهلي يحقق لقب هداف الدوري بعد الأنجولي فلافيو.

وعلى الرغم من مشاركته مع الأهلي في موسمين ونصف فقط إلا أنه دخل ضمن أفضل 10 هدافيين في تاريخ النادي على المستوى الأفريقي، فالقائمة التي يتصدرها محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي، بـ 37 هدفاً، ياتي أزراو في المركز العاشر بها بـ 13 هدفاً بالمشاركة مع طاهر أبوزيد.

أزارو هو الأجنبي الوحيد الذي استطاع تسجيل «هاتريك» في مباراة أفريقية للنادي الأهلي، حيث أمطر شباك النجم الساحلي التونسي بثلاثية في مباراة انتصر خلالها بطل مصر بنصف دستة أهداف بإياب نصف نهائي دوري الأبطال 2017، في رقم قياسي فريد لم يحققه أي مهاجم أجنبي مع الأهلي خلال مسيرته القارية من قبل.

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ويعتبر المهاجم المغربي واحد من القلائل من بين جميع لاعبي الأهلي على مدار التاريخ الذين سجلوا أهدافاً للفريق في جميع البطولات التي شارك فيها «الدوري – الكأس – السوبر المحلي – البطولة العربية – دوري أبطال أفريقيا».

وعلى مستوى لقاءات القمة بين الأهلي والزمالك حفر المغربي إسمه ضمن الأجانب المسجلين في القمة بهدف في لقاء الدور الأول للدوري موسم 2017-2018.