شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهي مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير بالمغرب استعدادًا لمواجهة نظيره الوداد، في المباراة المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد محمد الخامس بمدينة كازابلانكا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، بدأ المران بقراءة الفاتحة، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، تحت إشراف كابيلو، مخطط الأحمال، فيما خاض حراس المرمى مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

فيما واصل محمود كهربا، لاعب الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على تخصيص بعض الفقرات الفنية في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لخوض مباراة الغد.