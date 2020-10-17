شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فعاليات اليوم الأول من دوري المدارس للكرة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهي اليوم الأول من فعاليات الدورة التنشيطية الأولي لدوري المدارس للكرة النسائية، والتي تقام تحت رعاية اتحاد الكرة المصري، وإشراف الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على الكرة النسائية، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم متمثلة في الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة، والدكتورة جيهان علام، مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية.

وأقيمت الدورة في منافسات كرة القدم الخماسية بمشاركة 14 منتخب على اربع مجموعات حيث أسفرت الدور التمهيدي عن تأهل من المجموعة الأولي الشرقية المركز الاول بسبع نقاط وبني سويف المركز الثاني بأربع نقاط.

وتأهل من المجموعة الثانية المنيا المركز الاول بتسع نقاط والسويس بستة نقاط.

وتأهل من المجموعة الثالثة الإسكندرية المركز الاول بستة نقاط والاسماعيلية المركز الثاني بثلاث نقاط.

وتأهل من المجموعة الرابعة بورسعيد المركز الاول والقليوبية المركز الثاني.

وتقام غدا مباريات دور الثمانية بمواجهات الشرقية امام السويس والمنيا في مواجهة بني سويف والإسكندرية في مواجهة القليوبية والإسماعيلية في مواجهة بورسعيد.

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