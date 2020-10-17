شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يلتقي اللجنة الخماسية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، غدًا السبت، اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم. ويأتي الاجتماع، الذي سيحضره المديرون الفنيون لمنتخبات الكبار والشباب والأوليمبي، لبحث كل الاستعدادات والتدريبات الخاصة بالمنتخبات المصرية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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